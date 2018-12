Accenture : annonce l'acquisition de PrimeQ

11/12/2018 | 15:15

Accenture annonce ce jour avoir fait l'acquisition de PrimeQ, le plus grand intégrateur de systèmes de cloud Oracle en Australie et en Nouvelle-Zélande.



Le montant de la transaction n'a pas été dévoilé. Basée à Adélaïde, PrimeQ a été fondée en 2016.





