Accenture : annonce le rachat de Fairway Technologies

28/08/2019 | 15:01

Le géant du conseil, Accenture, annonce ce mercredi le rachat de Fairway Technologies, un fournisseur de services d'ingénierie, afin d'aider ses clients à gérer des plates-formes logicielles.



Fairway Technologies compte plus de 80 employés. L'entreprise possède des bureaux à San Diego et à Irvine (Californie), ainsi qu'à Austin (Texas).



Le montant de l'opération n'a pas été divulgué.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.