Accenture : au-dessus des attentes au quatrième trimestre

26/09/2019 | 15:25

Accenture dévoile au titre de son quatrième trimestre 2018/2019 un bénéfice par action de 1,74 dollar, en croissance de 10% en un an, et alors que les analystes attendaient en moyenne 1,71 dollar.



Le cabinet de conseil et d'externalisation a vu sa marge opérationnelle s'améliorer de 20 points de base à 14,2%, pour un chiffre d'affaires de 11,1 milliards de dollars, en croissance de 5% en dollars US, et de +7,2% en monnaies locales.



Par ailleurs, Accenture dévoile un BPA ajusté de 7,36 dollars et une croissance des revenus en monnaies locales de 8,5% sur l'ensemble de l'exercice.





