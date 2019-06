Accenture : collaboration avec le japonais Mujin

28/06/2019 | 13:40

Accenture indique travailler avec le japonais Mujin sur un service utilisant l'intelligence artificielle et la robotique pour aider à accélérer la transformation numérique dans le secteur de la logistique.



Les entreprises ayant un centre logistique pourront, par exemple, implémenter une solution combinant le service de remplissement fondé sur des prévisions de demande précises d'Accenture et les contrôleurs de robots intelligents de Mujin.



