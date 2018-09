Accenture : contrat de cinq ans avec la SEC

17/09/2018 | 16:01

Accenture fait part d'un contrat d'externalisation avec la SEC (Securities and Exchange Commission, le gendarme des Bourses aux Etats-Unis) de 2,5 milliards de dollars sur cinq ans, assorti d'une option pour cinq années supplémentaires.



Selon les termes de ce contrat, sa division Accenture Federal Services développera pour la SEC des logiciels et systèmes d'infrastructures et lui fournira par exemple de la sécurité d'information et de la gestion de données.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.