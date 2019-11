Accenture : en négociations exclusives pour acquérir le cabinet de conseil Silveo afin d'aider ses clients à réinventer leurs processus industriels et logistiques

Cette acquisition permettrait à Accenture Industry X.0 d’enrichir son offre avec une expertise forte des logiciels de planification et de suivi de production des éditeurs SAP et Dassault Systèmes

Accenture (NYSE:ACN) a annoncé son intention d’acquérir Silveo, un cabinet de conseil français spécialisé dans les solutions et services relatifs à l’optimisation des processus industriels. Silveo rejoindrait Accenture Industry X.0 - qui accompagne les entreprises industrielles dans la transformation numérique de leurs moyens de production et les aide à améliorer leurs capacités à concevoir et fabriquer de nouveaux produits.

Le projet d’acquisition est soumis à la consultation préalable des instances représentatives du personnel ainsi qu’aux conditions habituellement applicables. Les détails financiers de l’opération ne sont pas divulgués.

Silveo renforcerait la capacité d’Accenture à aider les clients à réinventer leurs processus industriels et logistiques afin de fournir de plus en plus de produits et services personnalisés.

Silveo a été fondée en 2014 et son siège est basé à Neuilly-sur-Seine. Ses 50 employés possèdent une solide expertise des solutions innovantes de planification, de gestion des flux et de suivi de production des éditeurs SAP et Dassault Systèmes, proposant ainsi une offre complète à ses clients depuis la planification stratégique jusqu’à l’execution.

Selon Olivier Girard, président d’Accenture en France et au Benelux : « Silveo permettrait à Accenture d’acquérir une expertise précieuse qui renforcerait immédiatement notre offre de services et soutiendrait notre croissance organique. Leur équipe renforcerait notre capacité à aider nos clients à exploiter les innovations numériques dans les domaines de la Supply Chain et du Manufacturing et ainsi leur permettre d’offrir plus rapidement des produits qui répondent aux besoins en constante évolution des consommateurs ».

Pour Flavien Parrel, Directeur exécutif Accenture Industry X.0 en France et au Benelux : « L’expertise de Silveo nous permettrait de mieux aider nos clients à tirer parti des technologies numériques en matière de production industrielle. Les clients pourraient par exemple implémenter des ‘jumeaux numériques’ de leurs usines. Ces modèles numériques permettent de simuler des changements sans avoir à modifier leurs contreparties physiques. Cela rend le processus de production beaucoup plus flexible et efficace ».

Selon Marc-Antoine Peuch, Romain Durando, Laurent Autebert et Karim Ait El Mouden, fondateurs de Silveo : « Notre passion est avant tout d’aider les entreprises à innover et numériser leurs processus industriels et logistiques afin de les rendre plus agiles et réactifs. Intégrer Accenture Industry X.0 serait une formidable opportunité pour notre équipe et nous permettrait de mettre nos compétences au service de davantage de clients et de projets plus importants ».

Accenture a réalisé d’autres acquisitions en France : Cirruseo plus tôt cette année, Arismore et altima° en 2017 et OCTO Technology en 2016. Par ailleurs, Accenture a récemment annoncé son intention d’acquérir Sutter Mills.

Au cours des deux dernières années, Accenture a acquis d'autres sociétés pour soutenir l’activité Industry X.0, notamment la société américaine Nytec, spécialisée dans l’innovation et l’ingénierie de produits, la société britannique d’innovation Happen, le fournisseur de services de conseil et de fabrication irlandais ESP, et le consultant allemand en technologie Zielpuls.

A propos d’Accenture

Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, propose une large gamme de services et solutions en stratégie, conseil, digital, technologie et gestion déléguée d’opérations. Combinant son expérience et son expertise dans plus de 40 secteurs d’activité et pour toutes les fonctions de l’entreprise - en s’appuyant sur le plus grand réseau international de centres de services - Accenture intervient à l’intersection de l’activité de ses clients et de la technologie pour les aider à renforcer leur performance et créer de la valeur sur le long terme pour leurs parties prenantes. Avec 492 000 employés intervenant dans plus de 120 pays, Accenture favorise l’innovation pour améliorer notre environnement de demain. Site Internet: www.accenture.com/fr.

Accenture Industry X.0 accompagne les entreprises industrielles dans la transformation numérique de leurs moyens de production et les aide à améliorer leurs capacités à concevoir et fabriquer de nouveaux produits. Pour en savoir plus : https://www.accenture.com/fr-fr/insights/industry-x-0-index

