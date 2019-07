Accenture : et SAP donnent une nouvelle dimension à l'expérience client digitale en développant de nouvelles solutions innovantes dédiées à la suite SAP® C/4HANA

Ces solutions de gestion de l’expérience spécialisées par industrie, permettront de créer les meilleures expériences clients.

Accenture (NYSE : ACN) et SAP SE (NYSE : SAP) s’associent pour accélérer le développement de la plateforme SAP® C/4HANA et créer pour l’industrie des solutions innovantes afin d’enrichir l’expérience client digitale et lui donner une nouvelle dimension. Cette collaboration, nommée Project Elevate, inclut la mise en place d’un consortium industriel composé d’acteurs clés des marchés de l’équipement automobile (FEO), de la fabrication de composants B2B et des services publics, avec l’objectif de définir et concevoir des expériences spécifiques à chacun de ces secteurs. Ces solutions seront développées à partir du portefeuille de solutions cloud SAP C/4HANA, leader du marché, et s’appuieront sur l’expertise industrielle et produits d’Accenture Interactive et Accenture Technology.

Avec pour objectif de créer des points de contact client unifiés et hyper personnalisés, les développeurs et experts métiers d’Accenture travailleront main dans la main avec les professionnels SAP et leur apporteront leurs connaissances de pointe, leurs méthodes agiles et leurs capacités d’intégration afin d’accélérer les développements fonctionnels avancés de la suite SAP C/4HANA sur toutes les fonctions clés que sont le marketing, la vente, le commerce, le service et les données clients. Le projet intégrera également les données d'expérience de Qualtrics aux données opérationnelles existantes pour permettre aux clients de gérer plus efficacement et de bout en bout leurs chaînes d'approvisionnement, leurs réseaux, leurs collaborateurs ainsi que leurs processus clés.

« Aujourd’hui, le succès d’une marque se mesure aux expériences qu’elle offre. Les entreprises ont besoin d’une technologie agile et flexible qui intègre les dernières innovations afin de proposer une expérience client plus intelligente », déclare Claude Chaffiotte, directeur d’Accenture Interactive en France et au Benelux. « Accenture est ravi de travailler de nouveau avec SAP et collaborer au développement et à la commercialisation des solutions SAP C/4HANA afin de créer et déployer de meilleures interactions client et générer davantage de valeur pour les entreprises. »

« Notre mission est de donner aux entreprises les moyens de proposer les meilleures expériences à leurs clients. Nos partenaires jouent un rôle essentiel pour élargir notre plateforme et offrir un service spécialisé à chaque secteur d’activité », précise Alex Atzberger, Président de SAP Customer Experience. « Nous sommes donc ravis de collaborer avec Accenture afin d’aligner offre et demande et aider les entreprises à saisir les opportunités de développement qu’offrent les meilleures expériences. »

Cet accord renforce la collaboration historique entre Accenture et SAP, basée sur le développement et la commercialisation de la plateforme SAP S/4HANA®.

