Accenture : et Sopra Steria accompagnent le groupe Covéa dans la transformation de sa fonction finance

Covéa, 1er assureur dommages avec ses 3 marques phares, MAAF, MMA et GMF, collabore avec Accenture (NYSE:ACN) et Sopra Steria pour la mise en œuvre de sa Transformation Finance.

Dans le cadre de l’entreprise unique et afin d’anticiper l’obsolescence de ses outils comptables, le groupe Covéa a lancé le programme « Diapason » en juin 2019. Ce dernier a pour objectif de faire converger les processus métier de comptabilité et de contrôle de gestion en s’appuyant sur une solution harmonisée.

Ce programme ambitieux répond à trois enjeux forts :

- la convergence du SI finance avec la standardisation des processus, du modèle de données et des outils,

- la création d’un socle d’intégration unique pour faciliter les transformations futures

- la mise en place d’un nouvel outil de suivi budgétaire intégré avec la comptabilité.

Les différentes étapes de mise en production du programme s’échelonneront jusqu’en 2023.

Aude Messin, Directrice de la Transformation Finance, déclare :

« Nous avons débuté notre réflexion mi 2018, par une étude de cadrage qui a défini la feuille de route du programme et ses composantes projets et technologiques. Nous avons notamment choisi de nous appuyer sur les solutions SAP S4/Hana et AXWAY sur lesquelles Accenture et Sopra Steria disposent de compétences différenciantes. Diapason s’inscrit pleinement dans la Transformation du groupe Covéa et les collaborateurs finance sont pleinement investis dans ce projet d’harmonisation et de modernisation de nos outils »

Laurent Gaultier, responsable du secteur de l’assurance en France chez Accenture, souligne : « Accenture dispose d’un savoir-faire reconnu sur le marché : en tant qu’expert leader sur les transformations Finance et sur les ERPs, nous accompagnons nos clients depuis les phases de cadrage et jusqu’à la mise en production. Grâce à la solution pré-packagée AFTS - Accenture Finance Transformation Solution - dédiée au secteur de l’Assurance, la convergence vers le standard SAP est grandement facilitée et l’expérience utilisateurs maximisée. Les ateliers de travail sont organisés autour de démonstrations contextualisées pour les populations finance, ce qui permet aux utilisateurs finaux de se projeter et de construire ainsi la cible finance de l’entreprise unique Covéa ».

Guillaume Steyer, Directeur Assurances au sein du Marché Assurances et Protection Sociale de Sopra Steria, précise :

« Sopra Steria, leader français des services du numérique dédiés au marché des Assurances, œuvre à la construction de la nouvelle plateforme d’interprétation comptable dans le cadre du programme Diapason. Notre priorité est de faciliter la convergence des trois marques en accompagnant leurs directions stratégiques et métiers. Grâce à notre offre end-to-end unique sur le marché, nous disposons des atouts nécessaires pour réussir ce projet en associant la démarche menée par nos équipes conseil à notre maîtrise de la solution AI Suite d’Axway pour des projets d’intégration comptable. »

À propos de Covéa

Groupe d’assurance mutualiste français, Covéa est leader en dommages et responsabilité et protège un ménage sur trois grâce à ses 21 000 collaborateurs en France, engagés quotidiennement au service de plus de 11,5 millions d’assurés.

Fort de ses trois marques, MAAF, MMA et GMF, Covéa est un acteur financier solide et dynamique : ses primes acquises en 2019 s’élèvent à 17,4 milliards d’euros et ses fonds propres sont de 16 milliards d’euros. Le groupe Covéa est également présent à l’international, où il réalise 2,2 milliards d’euros de primes acquises. Plus d’informations sur covea.eu

À propos d’Accenture

Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, propose une large gamme de services et solutions en stratégie et conseil, expériences interactives client, technologie et gestion déléguée d’opérations, avec une expertise digitale transversale intégrée au sein de tous ces services. Combinant une expérience unique et une expertise spécialisée dans plus de 40 secteurs d’activité, Accenture s’appuie sur le plus grand réseau international de centres de technologie avancée et d’opérations intelligentes. Avec 509 000 employés dans plus de 120 pays, Accenture favorise l’innovation pour accompagner ses clients dans l’amélioration de leur performance et la création d’une valeur durable dans leurs organisations.

Site Internet : www.accenture.com/fr

À propos de Sopra Steria

Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 46 000 collaborateurs dans 25 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,4 milliards d’euros en 2019.

The world is how we shape it.

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20200622005323/fr/