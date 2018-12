Accenture : étend son enseignement du code informatique à 15 langues pour l’édition 2018 de l’initiative « Hour of Code », permettant ainsi à des élèves du monde entier d’apprendre à coder

Pour la quatrième année consécutive, Accenture (NYSE:ACN) s’associe à Code.org pour soutenir l’initiative « Hour of Code », une campagne éducative mondiale qui propose une heure de présentation de l’informatique à plus de 100 millions d'élèves. Cette année, dans le cadre de la semaine internationale de l’enseignement de l’informatique (du 3 au 9 décembre), Accenture fera cours dans 15 langues (anglais, chinois, néerlandais, philippin, français, allemand, grec, hébreux, italien, polonais, portugais, slovaque, espagnol, suédois et vietnamien) pour faire découvrir le codage à davantage d’étudiants dans le monde entier, dans leur langue maternelle.

Près de 2 500 collaborateurs d’Accenture se sont engagés à enseigner une heure de code, aidant ainsi plus de 100 000 élèves à travers le monde à acquérir des compétences en codage et en informatique. Ils consacreront ainsi plus de 10 000 heures à l’initiative « Hour of Code » en participant à des tutoriels, en enseignant la programmation et en encourageant l’apprentissage de l’informatique.

En France, Accenture accueille ce jeudi 26 élèves du Collège Gérard Philipe d’Aulnay-sous-Bois dans son centre d’innovation de Paris pour sensibiliser les jeunes aux nouvelles technologies et encourager les jeunes filles à découvrir les métiers du numérique. Dans le cadre de cette initiative, Accenture s’est associé à Simplon.co, une entreprise de l’économie sociale et solidaire qui propose des formations gratuites au numérique. Comme l’année passée, les collaborateurs d’Accenture en France se mobilisent pour intervenir dans les écoles et sensibiliser les jeunes aux nouvelles technologies. En 2017, ce sont plus de 700 jeunes français qui ont été formés au code par Accenture dans 15 établissements.

« Les nouvelles technologies progressent avec une incidence croissante sur la société : un important déficit de compétences se creuse, à tel point que des millions d’emplois nécessitant des compétences en STIM (sciences, technologies, ingénierie et mathématiques) ne sont pas pourvus à l’heure actuelle », a affirmé Yves Bernaert, Directeur d’Accenture Technology en Europe. « Il est indispensable de doter les élèves d’aujourd’hui – et les talents de demain – de ces compétences, mais aussi de comprendre comment ils peuvent tirer parti de la créativité et de l’innovation pour améliorer les modes de travail et la qualité de vie dans le monde. »

Accenture s’appuie sur la réussite de son cours l’an dernier consacré à l’ « l’Exploration Intelligente de l’Espace », dans lequel les élèves découvrent comment les techniques d’intelligence artificielle (IA) peuvent apprendre à un robot à explorer une nouvelle planète : identifier des animaux et des plantes, comprendre une nouvelle langue et discuter avec des habitants. Environ 110 000 personnes ont suivi ce cours depuis son lancement.

« En apprenant à coder, les enfants découvriront comment l’Homme et la technologie travaillent ensemble - une première leçon importante pour préparer l’avenir », ajoute Marc Bousquet, Directeur d’Accenture Technology en France. « Hour of Code donne une formidable occasion aux collaborateurs bénévoles d’Accenture d’aider à développer de nouvelles compétences dans le monde entier. »

L’engagement d’Accenture de permettre aux élèves d’apprendre à coder s’inscrit dans le cadre de son programme « Skills to succeed » (Des compétences pour réussir), qui répond au besoin urgent de personnes qualifiées en technologies numériques dans le monde, notamment en dotant la nouvelle génération des compétences nécessaires pour travailler dans ce secteur.

Dans le cadre de la participation à l’initiative Hour of Code 2018, les collaborateurs d’Accenture conçoivent et animent des activités stimulantes visant à inspirer les élèves du monde entier de nouvelles façons. Parmi ces manifestations :

En France, Accenture accueille 26 élèves du Collège Gérard Philipe d’Aulnay-sous-Bois au centre d’innovation d’Accenture pour sensibiliser les jeunes aux nouvelles technologies et encourager les jeunes filles à découvrir les métiers du numérique. Au-delà, c’est l’ensemble des collaborateurs d’Accenture qui se mobilise pour intervenir dans les écoles et sensibiliser les jeunes aux nouvelles technologies.

A l’Ile Maurice, Accenture organise des heures de code pour une centaine d’élèves dans son espace Tech Avenue, un lieu de formation lancé l’an dernier à l’Université de l’Île Maurice. Les élèves participeront à des démonstrations de technologie, qui démontreront ce à quoi peut mener une carrière dans le domaine des sciences informatiques.

En Inde, les collaborateurs d’Accenture prolongent la semaine internationale de l’enseignement de l’informatique sur un mois, avec plus de 15 manifestations prévues tout au long du mois de décembre.

« Chaque élève devrait avoir la possibilité d’apprendre l’informatique. C’est une base essentielle pour réussir dans n’importe quelle carrière au XXIe siècle, pas seulement dans l’informatique « traditionnelle », mais aussi dans des métiers créatifs, du graphisme au cinéma » a déclaré Hadi Partovi, co-fondateur et PDG de Code.org. « A ce jour, plus de 100 millions d’élèves dans le monde ont participé à l’initiative Hour of Code. C’est grâce à des entreprises comme Accenture qui vont plus loin pour faire avancer notre ambition commune de doter les jeunes d’aujourd’hui des compétences dont ils auront besoin demain. »

Pour en savoir plus ou pour participer à la campagne « Hour of Code », rendez-vous sur www.accenture.com/HoC2018 ou consultez code.org

A propos d’Accenture

Accenture, un des leaders mondiaux des services aux entreprises et administrations, propose une large gamme de services et solutions en stratégie, conseil, digital, technologie et gestion déléguée d’opérations. Combinant son expérience et son expertise dans plus de 40 secteurs d’activité et pour toutes les fonctions de l’entreprise - en s’appuyant sur le plus grand réseau international de centres de services - Accenture intervient à l’intersection de l’activité de ses clients et de la technologie pour les aider à renforcer leur performance et créer de la valeur sur le long terme pour leurs parties prenantes. Avec 449 000 employés intervenant dans plus de 120 pays, Accenture favorise l’innovation pour améliorer notre environnement de demain. Site Internet: www.accenture.com/fr.

A propos de Code.org

Code.org® est une organisation sans but lucratif dont la mission est d’élargir l’accès à l’informatique et d’augmenter la participation des femmes et des minorités sous-représentées. Notre vision est que chaque élève dans chaque école devrait pouvoir apprendre l’informatique au même titre que la biologie, la chimie ou l’algèbre. Code.org organise la campagne annuelle Hour of Code à laquelle ont participé 10 % des élèves du monde entier et offre le principal cursus en informatique pour le secondaire dans les plus grands districts scolaires américains. Code.org est soutenu par des dons généreux de Microsoft, Facebook et beaucoup d’autres.

Copyright © 2018 Accenture. Tous droits réservés. Accenture et son logo sont des marques appartenant à Accenture

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20181205005310/fr/