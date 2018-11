Accenture : investissement minoritaire dans Quantexa

07/11/2018 | 16:18

Accenture annonce un investissement minoritaire dans Quantexa, une jeune pousse basée à Londres et spécialisée en données de masse et en intelligence artificielle, avec laquelle il va collaborer sur des sujets comme la lutte contre la criminalité financière.



Dans le cadre de l'alliance, le groupe de conseil américain prévoit de constituer de nouvelles capacités qui combineront son expertise de technologie et de risque avec la plateforme d'analytique de réseau de Quantexa.



