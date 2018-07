Accenture : investit dans le britannique Ripjar

23/07/2018 | 16:01

Accenture annonce la formation d'une alliance stratégique avec Ripjar et une prise de participation minoritaire dans cette société britannique spécialisée dans l'intelligence des données, opération dont les termes financiers ne sont pas précisés.



Le groupe américain s'appuiera sur la plateforme de Ripjar pour aider les clients à travailler sur des problèmes stratégiques comme la sécurité publique, la délinquance financière, ainsi que la prévention et la détection de cyberattaques.



