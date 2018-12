Accenture : met la main sur Knowledgent

21/12/2018 | 13:45

Le groupe de conseil Accenture a annoncé jeudi soir un accord pour acquérir Knowledgent, société spécialisée dans l'intelligence de données, transaction dont les termes financiers ne sont pas précisés.



Basée au New Jersey, Knowledgent emploie plus de 200 analystes fournissant des services de gestion de données, services qui aident les entreprises à gagner un aperçu approfondi sur leurs activités et leurs clients.



Accenture ajoutait avoir finalisé l'acquisition d'Adaptly, société de services de médias numériques basée à New York, et avoir remporté un contrat auprès de Bombardier pour l'aider à rationaliser ses processus d'approvisionnement.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.