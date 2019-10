Accenture : négocie pour acquérir Sutter Mills

11/10/2019 | 17:38

Accenture annonce être entré en négociations exclusives pour acquérir Sutter Mills, spécialiste français du Data Marketing.



Ce projet d'acquisition est soumis à la consultation préalable des instances représentatives du personnel ainsi qu'aux conditions habituellement applicables. Les détails financiers de l'opération ne sont pas divulgués.



'L'acquisition renforcerait la capacité d'Accenture Interactive à accompagner les marques, en France et à travers l'Europe, dans le déploiement de stratégies marketing innovantes, fondées sur l'analyse des données. L'association des expertises de Sutter Mills et d'Accenture Interactive permettrait aux entreprises de créer des expériences hyper-personnalisées à grande échelle sur l'ensemble des points de contacts clients', indique le groupe.



