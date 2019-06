Accenture : nomination dans la zone France-Benelux

17/06/2019 | 10:57

Accenture annonce la nomination d'Emilie de Possesse comme directrice générale de son secteur d'activités ressources pour la France et le Benelux. Elle rejoint le comité de direction d'Accenture dans la région, présidé par Olivier Girard.



Au titre de ses nouvelles responsabilités, elle supervisera l'ensemble des activités d'Accenture dédiées aux secteurs des utilities, de l'énergie, de la chimie et des ressources naturelles, en France et au Benelux.



S'appuyant sur plus de 450 consultants spécialistes, elle aura notamment pour mission de renforcer le leadership d'Accenture dans la région, en particulier autour des problématiques de transition énergétique, d'impact zéro carbone et d'innovation digitale.



