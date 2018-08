Accenture : prend une participation dans une startup chinoise

13/08/2018 | 14:52

Accenture annonce ce lundi mettre en place une alliance stratégique avec Malong Technologies, une start-up chinoise spécialisée dans l'intelligence artificielle (AI), afin de proposer des solutions de vision par ordinateur et de reconnaissance des produits à ses clients.



La vision par ordinateur, que l'on appelle aussi 'vision artificielle', est une application de l'intelligence artificielle dont l'objectif est de permettre à une machine d'analyser, de traiter et de comprendre des images.



Le géant du conseil informatique a ainsi pris une participation minoritaire dans Malong Technologies, qui est installée à Shenzhen.





