Accenture : rachat d'un spécialiste des données en Australie

15/08/2019 | 12:12

Accenture a annoncé jeudi l'acquisition d'Analytics8, une société de conseil australienne spécialisée dans l'analyse de données, pour un montant qui n'a pas été communiqué.



Le géant américain - qui cherche à renforcer son expertise dans le digital - explique qu'Analytics8 fournit notamment des services de 'big data' (traitement de données de masse) aux plus grands groupes australiens dans les secteurs de l'industrie, de la santé et de la finance.



Créé en 2002, Analytics8 emploie plus de 70 personnes dans ses bureaux de Melbourne et Sydney.



Il s'agit de la troisième acquisition conclue par Accenture en Australie en moins de 12 mois.



