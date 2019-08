Accenture : rachat d'une société de design mexicaine

12/08/2019 | 16:28

Accenture a annoncé lundi le rachat d'Insitum, une société mexicaine spécialisée dans le design et la recherche stratégique à l'approche 'humaine', en vue de renforcer ses activités en Amérique Latine.



Dans un communiqué, le géant américain du conseil explique que l'opération va permettre à Fjord, son studio de design et d'innovation avec lequel Insitum est appelée à fusionner, de mettre un pied en Argentine, en Colombie, au Mexique et au Pérou.



Créé en 2003 à Mexico, Insitum emploie actuellement plus de 200 designers, chercheurs et stratèges au sein de ses studios basés à Barcelone, Bogota, Buenos Aires, Chicago, Lima et Sao Paulo, en plus de Mexico.



Le montant de l'opération n'a pas été divulgué.



