Accenture : remporte un contrat de 501 millions de dollars

03/10/2018 | 15:37

Accenture a remporté un contrat de 501,2 millions de dollars, échelonné sur 10 ans, avec le département américain de l'Agriculture pour moderniser et consolider l'organisation des processus financiers.



Selon les termes de l'accord, Accenture aidera le ministère de l'Agriculture à faire migrer la technologie de ses opérations financières d'une architecture basée sur un centre de données vers une solution cloud.



Le nouveau système prendra en charge les applications et les bases de données requises pour le stockage, la mise en réseau et l'infrastructure, a annoncé le groupe.



