Accenture : responsable monde nommé pour l'industrie

02/09/2019 | 14:25

Accenture annonce la nomination de Jean Cabanes comme responsable monde de ses activités de conseil dédiées au groupe sectoriel 'industrie', qui inclut les secteurs de l'équipement industriel, du fret et de la logistique.



Il avait été nommé responsable des activités de conseil pour les secteurs de l'automobile, de l'équipement industriel, des infrastructures de transport et du tourisme pour la France et le Benelux en 2010, puis pour la région Europe, Afrique et Amérique Latine en 2014.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.