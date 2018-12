Accenture : resserre en hausse ses objectifs annuels

20/12/2018 | 13:26

Accenture resserre en hausse ses objectifs pour l'exercice 2018-19, visant désormais un BPA ajusté entre 7,01 et 7,25 dollars, et non plus entre 6,98 et 7,25 dollars, et des revenus en croissance de 6% à 8% en monnaies locales, et non plus de 5 à 8%.



Au titre de son premier trimestre comptable, le cabinet de conseil et d'externalisation a engrangé un BPA en croissance de 9% à 1,96 dollar, soit 10 cents de plus que le consensus, pour une marge opérationnelle améliorée de 20 points de base à 15,4%.



Le chiffre d'affaires s'est établi à 10,61 milliards de dollars, en hausse de 7% en données publiées et de 9,5% en monnaies locales, ressortant ainsi près de la borne haute de sa fourchette cible qui allait de 10,35 à 10,65 milliards.



