Accenture : signe un contrat avec AB InBev en Afrique

03/10/2018 | 15:17

Accenture a signé un contrat avec AB InBev, le plus grand brasseur au monde, pour améliorer ses opérations de vente en Afrique avec un nouveau système de gestion de la distribution, a annoncé aujourd'hui le groupe.



Aux termes de l'accord de trois ans, Accenture mettra en oeuvre la dernière version de DMS au Mozambique, en Zambie, au Ghana et au Nigeria.



Dans le cadre de ce contrat, Accenture modernisera également le système en Tanzanie et en Ouganda, où AB InBev utilise déjà DMS depuis plus de trois ans.



La solution aidera AB InBev à contrôler les offres spéciales, à améliorer la productivité et à rationaliser les processus d'inventaire et de vente ainsi que les réclamations des distributeurs, a déclaré la direction d'Accenture.



La solution basée sur Salesforce sera utilisée par plus de 1 570 utilisateurs mobiles et 620 utilisateurs de back-office et sera fournie à plus d'une centaine de distributeurs d'AB InBev.



