Accenture : va racheter Bridge Energy Group

04/06/2019 | 15:56

Le géant du conseil, Accenture, annonce ce mardi le rachat de Bridge Energy Group, une société basée à Boston qui fournit des services de modernisation, d'analyse et de sécurité de réseau aux entreprises de services publics en Amérique du Nord.



Cet accord permettra à Accenture de répondre à la demande croissante de technologies liées à l'intelligence artificielle, au cloud et à la blockchain de la part des clients des services publics.



Les conditions financières de cette transaction n'ont pas été divulguées.





