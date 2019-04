Accenture : vers l'acquisition d'une agence espagnole

08/04/2019 | 12:34

Le cabinet de conseil Accenture annonce ce lundi être parvenu à un accord concernant l'acquisition de l'agence de communication espagnole Shackleton.



Shackleton, basée à Madrid, crée des campagnes et du contenu numérique pour des clients de divers secteurs, comme la banque en ligne Abanca, l'opérateur ferroviaire Renfe et l'application de transport Uber.



Les conditions financières de l'opération n'ont pas été divulguées.





