Agenda economique monde jusqu'au 31 décembre

** HEURE DE PARIS (GMT+1) ** SAMEDI 1ER DECEMBRE BUENOS AIRES - Réunion des chefs d'Etat et de gouvernement du G20 (fin) LUNDI 3 DECEMBRE TOKYO - Indice PMI Nikkei-Markit manufacturier définitif / novembre PEKIN - Indice PMI Caixin-Markit manufacturier définitif / novembre BERLIN - 09h55 Indice PMI Markit manufacturier définitif / novembre LONDRES - 10h00 Indice PMI Markit manufacturier définitif zone euro / novembre - 10h30 Indice PMI Markit manufacturier / novembre WASHINGTON - 16h00 Indice ISM manufacturier / novembre - 16h00 Dépenses de construction / octobre - Ventes automobiles / novembre MARDI 4 DECEMBRE BRUXELLES - 11h00 Prix à la production zone euro / octobre MERCREDI 5 DECEMBRE TOKYO - Indice PMI Nikkei-Nikkei des services / novembre PEKIN - Indice PMI Caixin-Markit des services définitif / novembre BERLIN - 09h55 Indice PMI Markit des services définitif / novembre LONDRES - 10h00 Indice PMI Markit des services déf. zone euro / novembre - 10h30 Indice PMI Markit des services / novembre BRUXELLES - 11h00 Ventes au détail zone euro / octobre WASHINGTON - 14h15 Enquête ADP sur l'emploi privé / novembre - 14h30 Productivité, coûts du travail (révisé) / T3 - 16h00 Indice ISM des services / novembre - 16h15 Audition de Jerome Powell par la Commission économique conjointe du Congrès - 20h00 Livre beige de la Réserve fédérale OTTAWA - 16h00 Décision de politique monétaire de la Banque du Canada JEUDI 6 DECEMBRE VIENNE - Réunion ministérielle de l'Opep BERLIN - 08h00 Commandes à l'industrie / octobre WASHINGTON - 14h30 Balance commerciale / octobre - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 1er décembre - 16h00 Commandes à l'industrie octobre VENDREDI 7 DECEMBRE TOKYO - Consommation des ménages / octobre BERLIN - 08h00 Production industrielle / octobre BRUXELLES - 11h00 PIB révisé zone euro / T3 WASHINGTON - 14h30 Créations d'emploi, taux de chômage, salaires / novembre - 16h00 Indice de confiance du Michigan (1ère estimation) / décembre - 16h00 Stocks et ventes des grossistes / octobre LONDRES - Revue par Moody's de la note souveraine du Royaume-Uni SAMEDI 8 DECEMBRE PEKIN - Balance commerciale / novembre DIMANCHE 9 DECEMBRE PEKIN - Inflation / novembre BRUXELLES - 10h30 Indice Sentix zone euro / décembre LUNDI 10 DECEMBRE TOKYO - PIB révisé / T3 BERLIN - 08h00 Balance commerciale / octobre LONDRES - 10h30 Production industrielle, estimation du PIB / octobre - 10h30 Balance commerciale / octobre MARDI 11 DECEMBRE LONDRES - Vote à la Chambre des communes sur le projet d'accord avec l'UE sur les modalités du Brexit - 10h30 Demandeurs d'emploi, taux de chômage, salaires / novembre FRANCFORT - 11h00 Indice ZEW du sentiment des investisseurs / décembre WASHINGTON - 14h30 Prix à la production / novembre MERCREDI 12 DECEMBRE BRUXELLES - 11h00 Production industrielle zone euro / octobre VIENNE - Rapport mensuel de l'Opep WASHINGTON - 14h30 Prix à la consommation / novembre - 20h00 Budget fédéral / novembre JEUDI 13 DECEMBRE BRUXELLES - Conseil européen (1re journée) BERLIN - 08h00 Inflation (définitif) / novembre ZURICH - 09h30 Examen de la situation économique et monétaire par la BNS OSLO - 10h00 Décision de politique monétaire FRANCFORT - Conseil des gouverneurs de la BCE, communiqué sur les taux à 13h45, conférence de presse à 14h30 WASHINGTON - 14h30 Prix import-export / novembre - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 8 décembre VENDREDI 14 DECEMBRE TOKYO - Enquête "tankan" du climat des affaires / T4 - Indice PMI Nikkei-Markit manufacturier flash / décembre PEKIN - Production industrielle, ventes au détail, investissement / novembre LONDRES - 09h00 Indices PMI Markit flash zone euro / décembre BERLIN - 09h30 Indices PMI Markit flash / décembre BRUXELLES - 08h00 Immatriculations automobiles en Europe / novembre - 11h00 Coûts salariaux zone euro / T3 - Conseil européen (fin) WASHINGTON - 14h30 Ventes au détail / novembre - 15h15 Production industrielle / novembre - 16h00 Stocks des entreprises / octobre SAMEDI 15 DECEMBRE PEKIN - Prix immobiliers / novembre LUNDI 17 DECEMBRE BRUXELLES - 11h00 Inflation zone euro (définitif) / novembre - 11h00 Balance commerciale zone euro / octobre WASHINGTON - 14h30 Indice manufacturier "Empire State" / décembre - 16h00 Indice immobilier NAHB / décembre MARDI 18 DECEMBRE BERLIN - 10h00 Indice Ifo du climat des affaires / décembre WASHINGTON - Réunion du FOMC de la Réserve fédérale (1ère journée) - 14h30 Mises en chantier, permis de construire / novembre NEW YORK - FedEx / résultats du T2 MERCREDI 19 DECEMBRE TOKYO - Balance commerciale / novembre - Réunion de politique monétaire de la Banque du Japon (1re journée) BERLIN - 08h00 Prix à la production / novembre LONDRES - 10h30 Inflation / novembre WASHINGTON - 14h30 Comptes courants / T3 - 16h00 Reventes de logements / novembre - Fin du FOMC de la Réserve fédérale, communiqué et prévisions économiques à 20h00, conférence de presse à 20h30 JEUDI 20 DECEMBRE TOKYO - Fin de la réunion de politique monétaire de la Banque du Japon STOCKHOLM - 09h30 Décision de politique monétaire de la Riksbank FRANCFORT - 10h00 Comptes courants zone euro / octobre LONDRES - 10h30 Ventes au détail / novembre - 13h00 Décision de politique monétaire WASHINGTON - 14h30 Indice d'activité "Philly Fed" / décembre - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 15 décembre NEW YORK - Accenture / résultats du T1 (avant Bourse) - Nike / résultats du T2 (après Bourse) VENDREDI 21 DECEMBRE TOKYO - Inflation / novembre BERLIN - 08h00 Indice GfK de confiance du consommateur / janvier LONDRES - 10h30 PIB révisé / T3 - 10h30 Situation budgétaire / novembre WASHINGTON - 14h30 PIB définitif / T3 - 14h30 Revenus et dépenses des ménages / novembre - 14h30 Commandes de biens durables / novembre - 16h00 Indice de confiance du Michigan (définitif) / décembre BRUXELLES - 16h00 Indice de confiance du consommateur zone euro (1re estim.) / décembre LUNDI 24 DECEMBRE Marchés fermés au Japon Fermeture anticipée à 13h30 des marchés au Royaume-Uni Fermeture anticipée à 14h00 des marchés sur Euronext Fermeture anticipée à 19h00 des marchés aux Etats-Unis MARDI 25 DECEMBRE Marchés fermés en Europe et aux Etats-Unis (Noël) MERCREDI 26 DECEMBRE Marchés fermés sur Euronext, en Allemagne et au Royaume-Uni WASHINGTON - 15h00 Indice des prix immobiliers S&P/Case-Shiller / octobre JEUDI 27 DECEMBRE WASHINGTON - 14h30 Inscriptions au chômage / semaine au 22 décembre - 16h00 Ventes de logements neufs / novembre - 16h00 Indice de confiance du consommateur / décembre VENDREDI 28 DECEMBRE TOKYO - Ventes au détail / novembre BERLIN - 14h00 Inflation (estimation flash) / décembre WASHINGTON - 15h45 Indice PMI de Chicago / décembre - 16h00 Promesses de vente immobilières / novembre LUNDI 31 DECEMBRE Marchés fermés au Japon et en Allemagne Fermeture anticipée à 13h30 des marchés au Royaume-Uni Fermeture anticipée à 14h00 des marchés sur Euronext PEKIN - Indices PMI officiels / décembre

0