Cirruseo :, qui fait partie d'Accenture, lance une académie dédiée à la formation aux technologies et solutions Google Cloud

Récemment acquis par Accenture, Cirruseo est l’un des plus importants acteurs français spécialisés exclusivement dans les services Google Cloud, et est également enregistré “organisme de formation”

Cirruseo, qui fait partie d’Accenture (NYSE:ACN), lance une académie dédiée à la formation aux technologies et solutions Google Cloud à destination des entreprises, tous secteurs et tailles confondus. Cette nouvelle offre de formation répond à la demande croissante des entreprises pour ce type de compétences.

Cirruseo, l’un des plus importants acteurs français spécialisés exclusivement dans les services Google Cloud, est également un organisme de formation reconnu par l’Etat et compte parmi ses équipes des formateurs certifiés sur Google Cloud Platform. Cirruseo dispense des formations depuis sept ans à ses clients dans le cadre de projets de mise en œuvre des solutions Google Cloud Platform et G Suite. En 2018, Cirruseo a formé plus de 10 000 professionnels.

En lançant son académie, Cirruseo permet aux entreprises de former leurs collaborateurs aux technologies et solutions Google Cloud indépendamment des autres services qu’elle fournit. Au sein de ses équipes de formateurs, Cirruseo compte des experts parmi les rares en France à être certifiés “Authorized Trainers” sur Google Cloud Platform. Cirruseo est également reconnu par Google Cloud comme partenaire spécialisé en “Développement applicatif” sur Google Cloud Platform.

« En tant que pionnier du cloud et pure player Google, Cirruseo jouit d’une solide expertise en matière de transformation digitale fondée sur les technologies Google Cloud, » selon Romain Hervé, co-fondateur et directeur général délégué de Cirruseo, » et directeur exécutif au sein d’Accenture Google Business Group. « Grâce à l’académie, les entreprises peuvent s’appuyer sur notre connaissance et expérience de ces technologies pour former leurs collaborateurs, leur permettant ainsi d’être actrices de leurs projets de transformation. De plus, maintenant que nous avons rejoint Accenture, davantage d’entreprises, dont les plus importantes en France, peuvent bénéficier de ces formations et ainsi répondre aux besoins liés à l’adoption croissante des technologies Google Cloud. »

« Les formateurs de Cirruseo allient à la fois expertises pointues et sens de l’écoute, adaptant les formations aux besoins spécifiques de notre Groupe et de nos collaborateurs, » selon Pascale Weitzmann, Responsable de la Conduite du changement, groupe Barrière. « Ces formations ont joué un rôle primordial dans l’adoption rapide des solutions nouvellement mises en place. »

Depuis sa création en 2011, Cirruseo a accompagné plus de 600 clients, dont certaines des plus grandes entreprises françaises, notamment dans la définition et l’exécution de leurs stratégies basées sur Google Cloud. Accenture a annoncé la finalisation de l’acquisition de Cirruseo le 13 juin.

À propos de Cirruseo

Cirruseo, qui fait partie d’Accenture, est l’un des principaux partenaires de Google Cloud en France et l’un des plus importants acteurs français spécialisés exclusivement dans les services Google Cloud. Créé en 2011, Cirruseo accompagne ses clients dans leur transformation numérique, de l’expérience collaborateur autour des solutions Chrome et G Suite, à celle des métiers avec les services de Google Cloud Platform. Les solutions digitales de Cirruseo sont mobiles, intègrent la Data et l’Analytics by design, et sont conçues pour et par le Cloud. En 2019, Cirruseo a été classé parmi les 1 000 entreprises les plus dynamiques en Europe par le Financial Times. Elle compte aujourd’hui plus de 600 clients, plus de 100 collaborateurs et deux bureaux à Paris et Toulouse. Plus d’informations: Cirruseo.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190618005409/fr/