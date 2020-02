Fjord Trends 2020 : Les organisations doivent reconsidérer leurs fondamentaux et leur rôle dans la société

La 13ème édition des Fjord Trends d’Accenture Interactive révèle les 7 tendances émergentes qui influenceront les entreprises et leurs parties-prenantes cette année.

Aux portes d’une nouvelle décennie, un nouveau rapport d’Accenture (NYSE : ACN) montre qu’il est temps pour les entreprises de se livrer à une auto-analyse afin de repenser leur raison d’être et leur place dans le monde. Les Fjord Trends dévoilent chaque année les tendances en technologies, design et business pour l’année à venir, et qui pourraient changer les façons de vivre et de travailler.

L’année 2019 fut marquée par les mobilisations contre le réchauffement climatique, la responsabilisation des Big Tech, les hauts et les bas de la « gig economy » (l’économie des employés indépendants), ou par la publication d’un manifeste signé par 181 des dirigeants des plus grandes entreprises américaines (« Statement of Purpose of a Corporation »), affirmant mettre la raison d’être au centre de leur préoccupation. L’évolution des usages, accélérée par la banalisation des technologies numériques, a atteint la sphère des hauts dirigeants, les forçant à reconsidérer les principes fondateurs de leur organisation. Le rapport rappelle qu’un lien a toujours existé entre économie et politique, capitalisme et ressources ou technologie et société, et c'est maintenant que les implications de ces corrélations touchent la conscience publique.

« Les protestations à l’encontre d’un capitalisme impliquant une croissance économique sans fin et la recherche effrénée de profit comme seul facteur de développement se sont déplacées de la rue aux conseils d’administration. Trouver de nouvelles façons de mesurer la croissance s’avère donc primordial », a déclaré Mark Curtis, cofondateur et directeur de clientèle de Fjord. « Ces nouvelles valeurs peuvent changer la façon dont nous percevons le sens des affaires sur les 10 prochaines années. Une chose est sûre : les entreprises qui émergeront seront celles dotées de modèles d’affaires pensant à long terme leurs évolutions et leur impact sur le monde ».

Claude Chaffiotte, directeur France et Benelux d’Accenture Interactive, a également ajouté : « Nous commençons à voir nos clients se transformer délibérément. Au cours de la prochaine décennie, les fondamentaux seront remis en question, ce qui donnera aux entreprises l'occasion de transformer leurs offres en y apportant du sens et une vision progressiste. La transition d’une mentalité où le « nous » remplace le « moi » nécessitera de passer d'un design centré sur l'utilisateur à une approche plus globale autour de la vie en société ».

Les Fjord Trends 2020 identifient sept tendances émergentes auxquelles les entreprises doivent prêter attention pour s'adapter à cette nouvelle ère.

Une croissance multifacette : Le capitalisme vit une crise de la quarantaine. Le succès n'est plus seulement synonyme de croissance économique et au-delà, les entreprises doivent repenser leurs objectifs pour définir leur rôle au sein de la société. L’argent, autrement :La façon dont nous percevons et utilisons l'argent évolue rapidement. Ces bouleversements créent de nombreuses opportunités pour de nouveaux acteurs. Des identités en mouvement : Avec l’essor de la reconnaissance faciale et physique, notre corps vient compléter notre identité numérique, ouvrant des possibilités inédites en termes de création de produits et services.Pour être acceptées, ces innovations devront prioriser par-dessus tout les questions de confidentialité et de sécurité. Des individus aux multiples visages : Les priorités et les habitudes de consommation évoluent à mesure que les gens se définissent de manière plus volatile ou agile. Les entreprises doivent donc répondre aux désirs de plus en plus évolutifs des consommateurs et des employés ainsi qu’à leur profonde quête de sens. Le mariage des intelligences : Le futur de l'intelligence artificielle consistera à passer de l’amélioration de l’efficacité par l'automatisation à la conception de systèmes combinant intelligence humaine et intelligence artificielle afin d‘améliorer leurs interactions. Doubles numériques : Déjà utilisés dans l’industrie, les jumeaux numériques constituent des formes virtuelles de nous-mêmes. Ces doubles numériques, qui se développent et intègrent désormais notre vie quotidienne, nous permettront bientôt d’accéder à divers services et d’agir sur notre environnement numérique et physique. Un design centré sur le vivant : Pour lier les exigences des gens et l’urgence environnementale, les comportements de consommation passent du « moi » au « nous » et deviennent plus inclusifs. Ce changement doit engendrer une transition d’une approche du design centrée sur l'utilisateur vers une vision qui englobe tout le vivant, au sens le plus large du terme.

Fjord Trends 2020 s'appuie sur les recherches et réflexions de plus de 1 200 designers et développeurs Fjord répartis en 33 studios à travers le monde. Le rapport annuel est basé sur des observations de terrain, des recherches étayées par des preuves concrètes et des travaux clients. Cette année, les contributions du nouveau studio Fjord à Tokyo et l'acquisition d'INSITUM ont ajouté 250 autres points de vue venant du Japon et de toute l'Amérique latine, ce qui en fait l’édition des Fjord Trends la plus diversifiée à ce jour. Pour consulter l’intégralité du rapport, rendez-vous sur le site : accenture.com/Fjordtrends2020 ou trends.fjordnet.com. Vous pouvez également échanger sur Twitter #FjordTrends.

