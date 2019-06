Le mariage Capgemini-Altran salué, un pas de plus aux USA

Investisseurs et analystes jugent pertinente cette opération visant à créer un acteur mondial, d'autant plus qu'Altran apporte une exposition accrue aux Etats-Unis à Capgemini, qui a pour ambition de réduire l'écart avec l'américain Accenture.

Altran prend 21,9268% à 13,985 euros en Bourse de Paris à 13h21, signant la plus forte hausse du Stoxx 600, qui cède 0,08% au même moment. L'action se cale ainsi sur le prix de l'offre, à 14 euros par action.

Le titre Capgemini gagne pour sa part 7,33% à 111,30 euros, ce qui suggère que le marché considère comme justifié le prix de la transaction.

L'opération, qui devrait être bouclée à la fin de l'exercice 2019, va donner naissance à un groupe de 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires employant plus de 250.000 personnes.

L'accord en vue de l'ouverture de négociations exclusives entre les deux groupes a été approuvé à l'unanimité de leurs conseils d'administration respectifs et Capgemini a déjà signé un accord pour l'acquisition d'un bloc de 11% du capital d'Altran auprès d'actionnaires autour d'Apax Partners.

Pour financer cette acquisition, le groupe dirigé par Paul Hermelin dit avoir sécurisé un financement relais de 5,4 milliards d'euros, couvrant à la fois l'achat des titres Altran ainsi que le montant de la dette.

UNE "AUBAINE" POUR ALTRAN, JUGE INVEST SECURITIES

Les analystes d'Invest Securities, qui relèvent leur recommandation à "neutre" contre "vente" sur les deux titres, estiment que le rapprochement est une bonne chose pour les deux acteurs, à commencer par Altran.

"Au regard des risques pesant sur Altran en 'stand-alone', en particulier les difficultés liées à l'intégration d'Aricent et le lourd endettement qui limite les marges de manoeuvre du groupe, nous estimons qu'il s'agit d'une aubaine pour les actionnaires sur un titre qui aura parcouru des montagnes russes ces derniers mois", écrivent-ils dans une note.

Altran a été victime en janvier d'une attaque informatique rapidement résolue mais qui avait pesé sur son titre, avant un rebond en février à l'annonce d'une marge opérationnelle annuelle supérieure aux attentes et d'une accélération du désendettement.

Berenberg juge également l'opération d'un oeil favorable mais voit des possibilités limitées pour que l'action Altran monte au-delà du prix de l'offre, ce qui le conduit à dégrader la valeur à "conserver".

"Cette offre confirme notre opinion d'Altran et fait sens d'un point de vue stratégique au regard de la forte complémentarité entre les deux entités", écrivent pour leur part les analystes de Portzamparc, qui restent à l'achat sur Altran.

Pour Capgemini, les analystes d'Invest Securities estiment que l'acquisition d'Altran "permet au groupe de se renforcer massivement dans l'ingénierie, où il était marginalement présent avec sa filiale Sogeti, afin de capter la croissance de ce marché dynamique".

DANS LE TOP 10 AUX USA

Paul Hermelin, le PDG de Capgemini, qui dirigera le nouvel ensemble, a souligné qu'Altran lui amènerait 800 millions d'euros de chiffre d'affaires aux Etats-Unis, permettant au groupe de dépasser les cinq milliards sur ce marché crucial par sa taille et sa croissance.

"On va peut-être entrer dans le Top 10. On est loin du Top 5, la route est longue. Avec ça, on a du travail pour trois ans", a-t-il dit. "N'attendez pas de gros mouvements complémentaires aux Etats-Unis mais on n'est pas encore au bout de la route aux Etats-Unis."

Le nouvel ensemble réaliserait 31% de son chiffre d'affaires en Amérique du Nord, 24% en France et 39% dans le reste de l'Europe.

Les analystes d'Invest soulignent que le recours par Capgemini à l’endettement pour racheter Altran est "créateur de valeur pour un groupe qui était pratiquement désendetté".

L'endettement net de Capgemini fin 2018 était de 1,184 milliard d’euros, stable sur un an.

"Il est probable que sur deux, trois ans, on fera peu ou pas de rachats d'actions (...). On va se concentrer sur l'allègement du bilan", a dit Paul Hermelin.

Interrogé si cela se ferait avec maintien de la politique de dividende, il a répondu: "Avec un maintien de la politique de dividende, ça c'est sûr".

Capgemini a décidé de verser un dividende de 1,70 euro par action à ses actionnaires pour 2018, soit un taux de distribution de résultat part du groupe à 36%, en ligne avec sa politique de distribution.

(Avec Patrick Vignal et Cyril Altmeyer, édité par Bertrand Boucey)

par Matthieu Protard et Inti Landauro