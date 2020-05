Accor : Berenberg n'est plus à 'vente'

14/05/2020 | 09:53

Berenberg relève son conseil sur Accor de 'vente' à 'conserver' avec un objectif de cours ajusté de 24 à 23 euros, soulignant qu'il a sous-performé le marché d'environ 28% depuis sa dégradation et qu'il se traite maintenant près de sa valeur intrinsèque.



Dans sa note sur le groupe hôtelier français, le broker allemand traite d'éléments du dossier Accor qui, 'en dépit de son statut à actifs légers', devraient selon lui 'créer des vents contraires pour l'activité en 2020 et au-delà'.



