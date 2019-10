Accor : Deutsche Bank entame le suivi à l'achat

11/10/2019 | 09:37

Dans le cadre d'une note sectorielle consacrée à l'hôtellerie, Deutsche Bank a entamé à l'achat le suivi de l'action française Accor, l'objectif de cours associé étant fixé à 43,5 euros.



Certes, le cycle sectoriel est proche de son point haut en Europe, indique une note, et un ralentissement, sinon un retournement est susceptible de frapper certaines destinations.



Reste que les actions du secteur ont connu des fortunes très diverses depuis le début de l'année. Celle d'Accor, qui n'a gagné que 1,3% sur la période, fait partie des valeurs préférées de 'Deutsche', avec l'espagnole NH Hotel.









