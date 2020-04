Accor : Oddo BHF, à l'achat, révise sa cible

03/04/2020 | 09:55

L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe Accor, mais revoit son objectif de cours, passant de 31 à 26 euros après la suspension du dividende en 2020.



S'il note 'une structure financière solide', le broker regrette néanmoins 'un contexte n'offrant toujours pas de visibilité à très court terme'.



'Nous resterons attentifs à un éventuel point d'inflexion, notamment les sorties de confinement en Europe, qui pourraient être un premier signal avant une détente ultérieure sur le segment du voyage', explique Oddo BHF.



