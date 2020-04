Accor : Oddo BHF, à l'achat, révise sa cible

23/04/2020 | 09:53

L'analyste Oddo BHF confirme ce matin sa recommandation 'achat' sur le titre du groupe Accor, mais corrige légèrement son objectif de cours, passant de 29 à 28 euros.



Le broker estime, dans sa note, qu'un 'point bas est attendu au T2é, même si 'la solidité du bilan devrait permettre de passer la crise'.



'Nous maintenons notre recommandation Achat, en raison de fondamentaux que nous jugeons solides et qui seront dans l'ensemble inchangés en sortie de crise : une exposition géographique diversifiée offrant l'un des profils les plus défensifs du secteur hôtelier ; un business model désormais asset light dans sa quasi-totalité et permettant de mieux absorber un choc en cas de retournement raisonnable de marché ; une solide génération de FCF récurrent offrant, en situation normale, un potentiel significatif pour du retour exceptionnel aux actionnaires et/ou du M&A', relève Oddo BHF, dont la nouvelle cible laisse encore entrevoir un potentiel de hausse de +13%.



