Accor : Oddo BHF abaisse son objectif de cours

01/07/2020 | 09:27

Oddo BHF maintient sa recommandation 'achat' sur Accor, mais avec un objectif de cours abaissé de 33,5 à 31 euros après une mise à jour de ses hypothèses opérationnelles et des multiples sectoriels pour la chaine hôtelière française.



Le bureau d'études note que l'assemblée générale 2020 'confirme une reprise très progressive de l'activité, avec des signaux positifs pour juillet et août'. Au total, Oddo BHF attend des RevPAR en recul de 50% en 2020, mais en rebond de 28% en 2021.



Il juge que les fondamentaux 'solides' seront dans l'ensemble inchangés en sortie de crise, à savoir une exposition géographique diversifiée, un business model désormais asset light en quasi-totalité et un bilan sain permettant de faire face au choc actuel.



