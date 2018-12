Accor : Oddo BHF optimiste sur le RevPAR en France

07/12/2018 | 10:55

Le bureau d'études Oddo BHF maintient son conseil d'achat sur l'action du groupe hôtelier Accor, en mettant en avaut la bonne tenue des réservations en France. L'objectif de cours demeure fixé à 54 euros, soit un potentiel de hausse de plus de 40%.



Les analystes s'appuient sur les premières estimations du ReVPAR (revenu par chambre, indicateur clé dans le secteur) de la France fournies par le cabinet OlaKala : elles 'ressortent très favorables à + 6,5% malgré un effet de base difficile (+ 11,7% en novembre 2017). En détail, la progression des RevPAR est tirée par la hausse des prix moyens (+ 5,6%) alors que les taux d'occupation se stabilisent (+ 0,6 point)', rapporte une note, sachant que l'Ile-de-France fait toujours bien mieux que l'ensemble du pays.



'Le mouvement des 'gilets jaunes' semble ainsi avoir un impact contenu sur l'activité hôtelière à ce stade', commente Oddo BHF, même si 'ce constat pourrait changer en cas d'enlisement et/ou durée du conflit qui perturberait la demande, notamment en provenance de l'international'.



Oddo BHF rappelle qu'Accor est significativement exposé au marché français, qui concentre environ 22% de son résultat d'exploitation ('dont les deux tiers à Paris'). Les analystes confirment donc leurs prévisions, soit une croissance du RevPAR d'Accor de 5,3% en 2018, dont 6,5% en France.









