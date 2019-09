Accor : Oddo BHF reste à 'achat'

10/09/2019 | 10:25

Oddo BHF maintient sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 46,5 euros sur Accor, mettant en avant notamment 'une exposition géographique diversifiée offrant l'un des profils les plus défensifs du secteur hôtelier'.



Le bureau d'études souligne aussi un business model désormais asset light dans sa quasi-totalité, permettant de mieux absorber un éventuel choc en cas de retournement de marché, ainsi qu'une solide génération de free cash-flow récurrent.



'Outre la publication du CA trimestriel mi-octobre, les prochains catalyseurs sur le titre seront les cessions d'actifs asset heavy attendues d'ici au premier semestre 2020, qui pourraient rapporter environ un milliard d'euros de produits de cession au total', estime-t-il.



