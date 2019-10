Accor : Oddo confirme son conseil après le CA

18/10/2019 | 10:30

Le chiffre d'affaires atteint 1 049 millions d'euros au troisième trimestre 2019, en croissance de 10,9% en données publiées et de 4,1% en données comparables. Suite à cette annonce, Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de 46,5 E.



Le RevPAR est en hausse de 0,7% avec des performances contrastées selon les régions.



Oddo indique que le chiffre d'affaires du 3ème trimestre est au-dessus des attentes mais le momentum décevant de RevPAR pourrait peser sur le titre.



Oddo souligne également que la guidance 2019 sur d'EBITDA est resserrée dans le bas de fourchette.



