Accor : Oddo confirme son conseil avant les résultats

24/07/2019 | 11:00

Accor publiera ses résultats du 1er semestre 2019 le 31 juillet après Bourse. Oddo s'attend à un chiffre d'affaires de 1 924 ME (consensus à 1 909 ME), en croissance de 28%.



Oddo estime que la croissance des RevPAR devrait accélérer fortement au 2ème trimestre (Oddo BHF 3,7%e, consensus 3,2%), pour atteindre 2.6%e sur le 1er semestre (consensus 2,5%).



Le bureau d'analyses s'attend à un EBITDA de 368 MEe au 1er semestre (consensus 363 ME), soit une marge de 19,1%e (Oddo BHF stable).



Avant la publication de ces résultats, Oddo confirme son conseil à l'achat et son objectif de cours de 46,50 E.



' Un prochain trigger sera la cession potentielle par Accor des actifs immobiliers d'Orbis, dont le processus a été engagé récemment sur la base d'une valeur brute des actifs encourageante à 1.18 MdE (soit un potentiel de c. 860 ME de cash à recevoir fin 2019/début 2020 en cas de cession sur cette base, selon nos estimations) ' rajoute Oddo.



