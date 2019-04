Accor : les prévisions d'Oddo sur le 1er trimestre 2019

15/04/2019 | 10:02

Oddo s'attend à une croissance des RevPAR de +2,3%e au 1er trimestre 2019, alors que le consensus vise une hausse à 2,8%. Le groupe va publier ses comptes le 18 avril après Bourse.



Pour le bureau d'analyses l'hypothèse de 3,1% de croissance de RevPAR en FY19e est maintenue. ' Nous laissons inchangée notre hypothèse d'EBITDA 2019e à 800 ME (contre le consensus de 807 ME) ' indique Oddo.



Le bureau d'études confirme son opinion ' Achat ' et son objectif de cours est maintenu à 48,0 E. ' Le cours actuel fait ressortir une décote de 12% par rapport à US peers, et plus particulièrement une décote de 29% pour la division hôtelière comparable (Hotel Services) ' précise Oddo.



