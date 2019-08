Accor : toujours acheteur, Morgan Stanley vise 46 euros

29/08/2019 | 10:46

Morgan Stanley a confirmé ce matin son conseil d'achat sur l'action du groupe hôtelier français Accor, tout en relevant son objectif de cours de 44 à 46 euros. Soit un potentiel de hausse de l'ordre de 19%.



En substance, les analystes calculent que sans tenir compte des parts que le groupe détient encore de sa filiale immobilière, l'action Accor est décotée de 25% relativement aux valeurs comparables, en utilisant le ratio de valeur d'entreprise / EBITDA. Or ces parts pourraient être cédées, ce qui ferait d'Accor un 'pure player' de l'hôtellerie 'dans un marché en consolidation'.





