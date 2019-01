09/01/2019 | 10:47

Tout en abaissant son objectif de cours de 54 à 51 euros après la mise à jour des données de marché, Oddo BHF réitère sa recommandation 'achat' sur AccorHotels, après une baisse du titre qui lui semble 'largement intégrer les craintes liées aux gilets jaunes en France'.



Il explique que cette recommandation est soutenue par 'des perspectives de RevPAR solides sur la plupart des marchés du groupe' et 'une exposition géographique diversifiée offrant l'un des profils les plus défensifs sur le secteur hôtelier'.



Oddo BHF met aussi en avant 'un business model désormais asset light offrant un levier opérationnel important', ainsi qu'une 'solide génération de FCF récurrent offrant un potentiel important pour du retour exceptionnel aux actionnaires et/ou du M&A'.



