​Un nouveau concept d'hébergement hybride arrive à Paris: Novaxia et JO&JOE ouvriront une Open House dans le 20ème arrondissement.

Un lieu de mixité et d'échanges entre riverains et voyageurs

Tourné vers un public large, ce projet de 1 465 m², conçu avec le studio d'architectes Studio Ory & Associés, propose près de 160 lits. Accessible directement au public, un rooftop de 110 m² constitue LE lieu de rencontres et d'échanges entre résidents de l'Open House et les Parisiens à la recherche d'un nouveau spot vivant, à l'ambiance chaleureuse et décontractée.

​

Le bâtiment propose une architecture innovante et moderne en bois, respectueuse de l'environnement. La terrasse à ciel ouvert offre un nouvel espace végétalisé à la ville, tout en améliorant le cadre de vie des citadins.

Des activités pour s'intégrer dans le tissu économique et social et créer une expérience immersive ouverte aux voyageurs comme aux riverains.

L'Open House JO&JOE Paris Buzenval a pour ambition de devenir un lieu dynamique, connecté à son environnement. Le restaurant, ouvert à tous, privilégiera des produits sourcés en circuit court, avec des partenaires locaux de la filière des produits fermiers. Un atelier dédié aux modes de circulation doux comme le vélo ainsi que de nombreuses autres activités qui seront aussi proposées tant à la clientèle hébergée qu'aux voisins de l'Open House.

« La vision innovante du concept hôtelier que Novaxia a porté auprès de la Mairie de Paris correspond aux valeurs que nous proposons dans nos établissements. Nous sommes impatients d'ouvrir le prochain JO&JOE au sein de ce quartier jeune et dynamique en offrant le meilleur de l'hôtellerie traditionnelle et de l'auberge de jeunesse. Ce sera un lieu original au design unique, où le partage et la mixité sont omniprésents. C'est un endroit effervescent, où il fera bon partager, vivre des expériences nouvelles, un lieu que l'on découvre et redécouvre à chaque visite. C'est la rencontre des habitués et des voyageurs d'un soir, autour d'un verre ou d'un repas entre amis. », explique François LECLERC, VP Marque et Opérations JO&JOE.

Première implantation de JO&JOE à Paris intramuros et troisième en France.

Lancée en septembre 2016, la nouvelle marque du groupe AccorHotels répond aux attentes des « Millennials-minded ». À la recherche d'un monde ouvert, connecté et enrichissant, la marque s'associe à Novaxia. L'Open House JO&JOE Paris Buzenval est la première à voir le jour dans Paris intramuros. Après un premier établissement ouvert à Hossegor en 2017 puis un second à Paris Gentilly pour le mois de mars 2019, la marque a des projets d'ouvertures déjà engagés, dans les principales capitales et métropoles européennes et internationales comme Rio, Budapest, Londres, Cracovie…