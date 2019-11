ACCOR : Citi reste Neutre

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Citi a réitéré son opinion Neutre sur le titre Accor, ainsi que son objectif de cours de 43 euros, alors que le groupe hôtelier a cédé une participation de 5,2% dans AccorInvest à plusieurs actionnaires existants de la société pour 204 millions d'euros. Le broker considère cette annonce comme positive pour Accor, compte tenu de la prime par rapport à la valeur initiale et de la possibilité pour le management d'utiliser cette trésorerie pour accélérer la croissance des résultats et créer de la valeur pour les actionnaires.L'analyste s'attend à ce que les investisseurs se concentrent sur l'utilisation faite par Accor de ce produit en numéraire et à ce qu'ils favorisent un retour aux actionnaires plutôt que le financement d'opérations de fusions et acquisitions.