Deutsche Bank affiche une recommandation d’Achat et un objectif de cours de 30,40 euros sur le titre Accor. Le groupe hôtelier a participé à une conférence organisée par le broker jeudi dernier. Accor y a délivré un message d'optimisme prudent basé sur le fait qu'après les mois de mars, avril et mai qui ont vu plus de 70% des hôtels fermer, 60% des hôtels sont actuellement ouverts, avec un objectif d'ouverture d'environ 70% d'ici début juillet.L'analyste indique qu'Accor a toujours l'un des bilans les plus solides dans le secteur de l'hôtellerie et a obtenu la note de crédit " Investment grade " (BBB-), avec néanmoins une perspective négative mise en place la semaine dernière.