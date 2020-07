ACCOR : Deutsche Bank toujours acheteur

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Deutsche Bank a maintenu sa recommandation d’Achat et son objectif de cours de 30,40 euros sur le titre Accor. Le broker pense que le groupe hôtelier a suffisamment de liquidités pour résister à la crise actuelle et qu’il pourrait en sortir plus fort grâce à la transformation de son modèle. Ceci étant, considérant l’évolution de la pandémie de Covid-19, l’analyste a revu à la baisse ses estimations pour 2020. Il table désormais sur un Ebitda de -207 millions d’euros contre +3 millions d’euros auparavant.