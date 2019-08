ACCOR : Karelle Lamouche nommée Directrice commerciale Europe

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Accor a annoncé lundi la nomination de Karelle Lamouche au poste de Directrice commerciale Europe. Dans le cadre de cette fonction nouvellement créée, elle dirigera l’équipe commerciale européenne et aura pour responsabilité d’animer la stratégie de gestion des revenus du groupe et de ses partenaires sur l’ensemble des marchés européens. Elle reportera à Franck Gervais, Directeur général Accor Europe, et sera en charge de la stratégie commerciale des activités européennes.Karelle Lamouche a rejoint Accor en 2003. Elle était jusqu'ici Directrice des ventes et du marketing, de la distribution et de la gestion des revenus pour l'ensemble des marques en Europe du Nord, région qui comprend le Royaume-Uni, le Benelux et les pays nordiques. Elle était auparavant Directrice Hôtels Économie & Budget au Royaume-Uni, en charge des opérations et du marketing de l'ensemble des marques ibis (ibis, ibis Styles et ibis budget).