ACCOR : Oddo BHF ajuste sa cible

Oddo BHF abaisse son objectif de cours de 48 à 46,50 euros sur le titre Accor, tout en maintenant sa recommandation Acheter, face à la quasi stabilité des RevPAR (revenu par chambre disponible) en France au mois de mai 2019. Malgré cela, le bureau d’études indique que le groupe hôtelier est soutenu par une exposition géographique diversifiée, offrant l’un des profils les plus défensifs du secteur hôtelier et un business model désormais « asset light » dans sa quasi-totalité et permettant de mieux absorber un éventuel choc en cas de retournement de marché.Enfin, l'expert la solide génération de Free cash flow récurrent, offrant un potentiel significatif pour du retour exceptionnel aux actionnaires et/ou du M&A, alors que le groupe a terminé la deuxième tranche de son programme de rachat d'actions (1,35 milliard d'euros au total sur 24 mois, soit envrion 14% de la capitalisation boursière).