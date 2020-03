Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Accor a annoncé mercredi soir la réalisation définitive de la cession de 85,8% du capital d’Orbis auprès d’AccorInvest pour 1,06 milliard d’euros. Dans la même semaine, le groupe hôtelier a finalisé la cession du portefeuille des hôtels Mövenpick en location avec un impact positif de 430 millions d’euros sur la dette nette du groupe. Dans un contexte mondial incertain, les deux opérations ont été conclues avec succès dans le calendrier et les termes annoncés en décembre 2019. « Elles renforcent une fois de plus l’agilité et le bilan de Accor », conclut le communiqué.