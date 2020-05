Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Au bout du long tunnel que représente la crise du Covid-19, il y a une lumière. Même si l’environnement opérationnel reste très difficile, Accor (+2,92% à 21,49 euros) constate quelques premiers signes d’amélioration de l’activité. Il en va ainsi pour le RevPAR (revenu par chambre disponible, un indicateur clef du secteur) en Chine qui montre des signes de reprise, tandis que le nombre d’hôtels ouverts dans le monde augmente chaque jour, en Asie mais également en Europe, notamment en Allemagne.Accor a ainsi réouvert 250 hôtels depuis la fin du mois d'avril. A ce jour, 42% des hôtels du groupe sont opérationnels. On ne connaît pas en revanche leur taux d'occupation." En France, la fin du confinement et les dispositions annoncées par le gouvernement pour soutenir le tourisme dans le pays constituent autant d'éléments favorables ", a ajouté Accor.Ceci étant, le chemin s'annonce encore long pour mettre la crise du Covid-19 dans le rétroviseur. Dans l'intervalle, assurer des liquidités suffisantes est un enjeu crucial.Accor a ainsi conclu un accord avec un consortium de 5 banques portant sur la mise en place d'une nouvelle ligne de crédit renouvelable (RCF) de 560 millions d'euros. Cette nouvelle ligne de crédit à 12 mois est assortie de deux options de renouvellement de 6 mois à la main de Accor et ne comporte ni covenant ni restriction.Elle vient s'ajouter à la ligne de crédit de 1,2 milliard d'euros signée en juillet 2018 et renforce encore la liquidité de Accor qui excède aujourd'hui 4 milliards d'euros, soit plus de 40 mois de liquidité dans les conditions actuelles.Ces éléments rassurants ont permis à Accor de résister en Bourse à la dégradation de Goldman Sachs, qui est désormais à la Vente sur la valeur. Depuis le début de l'année, le titre a perdu près de la moitié de sa valeur, alors que la CAC a reculé dans le même temps moins de 30%.