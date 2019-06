ACCOR : galvanisé par Bernstein

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Accor (+4,97% à 36,34 euros) figure parmi les plus fortes progressions de l’indice CAC 40 depuis ce matin, soutenu par des commentaires d’analystes et en particulier par Bernstein. Ce dernier a relevé son opinion à Surpondérer, avec un objectif de cours rehaussé de 10% à 44 euros. Le bureau d’études souligne que le secteur a connu un bon début d’année 2019 avec des progressions de plus de 20% en Bourse pour les principales sociétés hôtelières, Accor ayant fait exception avec une baisse de 8% depuis le 1er janvier.Il juge injustifiée la décote de 25% de sa valorisation (ratio valeur d'entreprise sur Ebit) par rapport à celle de ses pairs.Son diagnostic est qu'Accor souffre d'une imprévisibilité (fusions-acquisitions, investissements et initiatives inattendues), d'une structure d'entreprise complexe, mais aussi des inquiétudes sur la conjoncture européenne et le revenu par chambre disponible, un des indicateurs clés du secteur.A la question pourquoi adopter un conseil positif sur Accor, Bernstein donne deux raisons. Accor est en particulier en cours de cession de l'activité immobilière d'Orbis, après quoi 95 % de l'EBITDA proviendra de commissions de franchise et de gestion. Le revenu par chambre disponible s'améliore et les estimations de bénéfices sont sur le point de rebondir.Le broker anticipe enfin un catalyseur majeur au cours des 12 prochains mois, le contrat du directeur général, Sebastien Bazin, venant à échéance en avril 2020 : ses investissements technologiques récents commencent à porter leurs fruit et il reste à son poste; Sebastien Bazin est remplacé par Jean-Jacques Morin ou Chris Cahill; et Accor est vendu. Il cite comme acquéreurs potentiels, le Qatar Investment Authority et le groupe chinois Jin Jiang.