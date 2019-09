ACCOR pénalisé par une dégradation d'analyste

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Accor (-2,28% à 38,64 euros) est mal orienté aujourd’hui sur la place de Paris, dans le sillage d’une note défavorable d’analyste. En effet, JPMorgan a dégradé sa recommandation de Surpondérer à Sous-pondérer sur la valeur, tout en abaissant son objectif de cours de 49 à 35,50 euros. Malgré les bonnes performances du groupe hôtelier français en termes d’Ebitda au premier semestre 2019, le broker américain explique que les sujets d’inquiétudes, notamment la qualité d’exécution du management, surpassent désormais les raisons d’apprécier la valeur.Ce traitement sévère de JPMorgan n'est pas uniquement réservé au groupe français mais à l'ensemble de l'univers hôtelier européen qu'il couvre.Le bureau d'études a, en effet, dégradé sa recommandation de Neutre à Sous-performance sur le britannique InterContinental Hotels, tout en relevant sa cible de 4 350 à 4 700 pence, et repris la couverture de son homologue Whitbread avec une recommandation Sous-performance et un objectif de cours de 3 800 pence.Globalement, JPMorgan relève une combinaison de facteurs justifiant sa prudence sur le secteur hôtelier européen, à savoir le profil risque-rendement, un manque de " momentum ", les attentes élevées du consensus, des multiples élevés et la fin d'un cycle.De plus, L'analyste pointe également du doigt le ralentissement des RevPAR (revenu par chambre disponible ; indicateur clef du secteur), un manque de catalyseurs et un environnement macroéconomique incertain.