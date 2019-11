ACCOR, plus forte hausse du CAC 40 à la mi-séance du mardi 19 novembre 2019

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ACCOR (+ 3,16% à 40,17 euros)Accor se désengage encore un peu plus de son pôle immobilier AccorInvest. Ainsi, le groupe hôtelier a signé un accord pour céder 5,2% du capital d'AccorInvest avec plusieurs actionnaires existants de la société pour 204 millions d'euros. Les investisseurs apprécient puisqu'Accor occupe la première place du CAC 40. Et pour cause : le montant de cession représente une hausse de 12,9% de la valeur d'AccorInvest par rapport à la cession réalisée en 2018. Accor souligne que cela reflète " les effets positifs de la transformation engagée ".